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    22:29, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Балхаше появился ещё один литературный остановочный павильон

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    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше оформили остановку в честь казахского учёного и историка Чокана Валиханова. В городе продолжается акция «Тридцать остановок к 30-летию», посвящённая Дню независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект по оформлению остановочного павильона реализовали в рамках программы «Рухани жанғыру».

    На автобусной остановке жители города могут ознакомиться с жизнью и творчеством просветителя и востоковеда Чокана Валиханова. На информационных баннерах представлены отзывы о нём поэта Абая Кунанбайулы, профессора Николая Веселовского, учёного Григория Потанина.

    Спонсорскую помощь в оформлении оказал Совет ветеранов города Балхаша.

    На сегодня фотографиями лучших сыновей казахского народа в Балхаше уже украшены 12 остановок. Есть среди литературных павильонов и музыкальный. Отдел культуры оформил остановку на улице Ленина в честь композитора Магауии Хамзина. Кюи мастера-домбриста звучат здесь ежедневно с 11:00 до 18:00 без перерыва. Также балхашцы могут услышать исполнение произведений и других известных казахских музыкантов – Курмангазы, Таттимбета, Нургисы Тлендиева.

    В ближайшее время появится остановка как дань памяти педагогу и общественному деятелю Ибраю Алтынсарину.



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