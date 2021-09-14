В Балхаше появился ещё один литературный остановочный павильон
Проект по оформлению остановочного павильона реализовали в рамках программы «Рухани жанғыру».
На автобусной остановке жители города могут ознакомиться с жизнью и творчеством просветителя и востоковеда Чокана Валиханова. На информационных баннерах представлены отзывы о нём поэта Абая Кунанбайулы, профессора Николая Веселовского, учёного Григория Потанина.
Спонсорскую помощь в оформлении оказал Совет ветеранов города Балхаша.
На сегодня фотографиями лучших сыновей казахского народа в Балхаше уже украшены 12 остановок. Есть среди литературных павильонов и музыкальный. Отдел культуры оформил остановку на улице Ленина в честь композитора Магауии Хамзина. Кюи мастера-домбриста звучат здесь ежедневно с 11:00 до 18:00 без перерыва. Также балхашцы могут услышать исполнение произведений и других известных казахских музыкантов – Курмангазы, Таттимбета, Нургисы Тлендиева.
В ближайшее время появится остановка как дань памяти педагогу и общественному деятелю Ибраю Алтынсарину.