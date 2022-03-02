В Балхаше появились автоволонтёры
БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше в помощь людям с ограниченными возможностями запустили проект «Автоволонтёры». На призыв войти в это движение уже откликнулись неравнодушные горожане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы обратились к автолюбителям, желающим помощь людям с особыми потребностями. Один раз в месяц отвезти человека, которому трудно передвигаться, в магазин, больницу, аптеку или по каким-то другим делам – это не займёт много времени и сил, а мир на чуточку станет добрее», – говорит Меирим Орынбаев, советник акима Балхаша по вопросам людей с ограниченными возможностями.
По его словам, за три дня откликнулось уже около 30 человек. Набор добровольцев продолжается. В этом месяце планируется начать волонтёрские поездки.
Заявки от нуждающихся в помощи будут приниматься через диспетчера.
«Диспетчером работает инвалид первой группы. Если этот проект получит хорошее развитие, появится возможность трудоустроить ещё людей с ограниченными возможностями», – отметил Меирим Орынбаев.
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