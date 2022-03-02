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В Балхаше появились автоволонтёры

2 Марта 2022 20:23
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В Балхаше появились автоволонтёры

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше в помощь людям с ограниченными возможностями запустили проект «Автоволонтёры». На призыв войти в это движение уже откликнулись неравнодушные горожане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы обратились к автолюбителям, желающим помощь людям с особыми потребностями. Один раз в месяц отвезти человека, которому трудно передвигаться, в магазин, больницу, аптеку или по каким-то другим делам – это не займёт много времени и сил, а мир на чуточку станет добрее», – говорит Меирим Орынбаев, советник акима Балхаша по вопросам людей с ограниченными возможностями.

По его словам, за три дня откликнулось уже около 30 человек. Набор добровольцев продолжается. В этом месяце планируется начать волонтёрские поездки.

Заявки от нуждающихся в помощи будут приниматься через диспетчера.

«Диспетчером работает инвалид первой группы. Если этот проект получит хорошее развитие, появится возможность трудоустроить ещё людей с ограниченными возможностями», – отметил Меирим Орынбаев.


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#Карагандинская область   #Волонтёрство  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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