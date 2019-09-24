В Балхаше открыли новый детский сад по программе «Балапан»

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В городе Балхаше открылся частный детский сад «Алтын сақа». Родители смогут устроить в него своих малышей по доступной цене. Дошкольное учреждение вошло в программу «Балапан», которая предусматривает развитие государственно-частного партнёрства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это второй частный детский сад в городе. В прошлом году открылся детский сад «Балапан» на 40 мест. И сегодня распахнул свои двери детский сад «Алтын сақа», который тоже примет 40 детей. Мы в нём размещаем государственный заказ, и будем компенсировать из бюджета часть расходов. В результате оплата в месяц для родителей составит 10 356 тенге за одного ребёнка», - сказала заместитель акима города Саягуль Жаксылыкова.

Она отметила, что город ещё нуждается в новых детских садах, и для решения этой проблемы была разработана программа «Балапан».





Индивидуальный предприниматель Акбота Омарбекова рассказала, что сама столкнулась с трудностями при устройстве ребёнка в детский сад. После этого, изучив условия государственно-частного партнёрства, взялась за социальный проект. Три месяца ушло на обустройство детского сада. По словам предпринимательницы, она затратила 30 млн тенге, но со временем расходы окупятся.

Благодаря этому проекту для балхашцев появились новые рабочие места. 2 сотрудника устроились на работу через Центр занятости.

В детском саду имеется кружок английского языка. С детьми будут заниматься логопед и хореограф. В будущем планируется расширить услуги и увеличить количество мест.



