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В Балхаше и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия

14 Ноября 2020 02:29
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В Балхаше и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 14 ноября рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

По информации синоптиков, 14 ноября 2020 года в городах Балхаш и Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



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#Экология   #Погода  
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