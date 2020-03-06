В Балхаше и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какими будут метеорологические условия загрязнения воздуха в городах Казахстана шестого марта, рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Как отмечается, 6 марта 2020 года в городах Балхаш и Актобе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.