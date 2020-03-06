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В Балхаше и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
6 Марта 2020 02:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какими будут метеорологические условия загрязнения воздуха в городах Казахстана шестого марта, рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеВ шести городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия В Актобе и Шымкенте метеоусловия будут неблагоприятными третьего марта О метеоусловиях в городах Казахстана рассказали синоптики
Как отмечается, 6 марта 2020 года в городах Балхаш и Актобе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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