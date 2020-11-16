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В Баку пройдет международный фестиваль современного искусства

Автор:  
Серикбол Кошмаганбетов
16 Ноября 2020, 18:11
В Баку пройдет международный фестиваль современного искусства

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В столице Азербайджана - Баку - при поддержке Посольства Латвии в Азербайджане пройдет Международный фестиваль современного искусства. Фестиваль под названием «Девичья башня. Быть женщиной - женщины во имя мира» будет организован 16-24 ноября совместно с представительством Европейского Союза, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в этом году фестиваль будет посвящен резолюции номер 1325 «Женщины, мир и безопасность» Совета Безопасности ООН. Основной темой фестиваля его организаторы стремятся подчеркнуть справедливую роль женщин в процессах принятия решений, ведущих к миру и безопасности.

На мероприятие соберутся международные эксперты, что даст возможность поделиться опытом по предотвращению домашнего насилия в период пандемии коронавируса и поразмышлять о влиянии пандемии и военных конфликтов на жизнь женщин с помощью современного искусства.

Программа проекта включает несколько выставок, концертов, конференций, презентаций и показы фильмов. Все это нацелено на пропаганду и усиление социальной интеграции.


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