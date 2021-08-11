В Баку презентована почтовая марка в честь 175-летнего юбилея Абая

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Международном Фонде Тюркской Культуры и Наследия (Фонд) в городе Баку состоялась церемония гашения почтовых марок по случаю 175-летия Абая Кунанбаева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, 10 августа Международном Фонде Тюркской Культуры и Наследия состоялась празднование Дня Абая, посвященное великому поэту, писателю, композитору, общественному деятелю Казахстана и всего тюркского мира, основоположнику современной казахской письменной литературы Абаю Кунанбаеву, а также презентация почтовых марок, изданных в Испании, по случаю 175-летнего юбилея поэта.

Как отмечается, марки изданы под эгидой Фонда с целью ознакомления широкой международной аудитории с творчеством выдающегося представителя тюркского мира. Почтовые марки с изображением Абая Кунанбаева и образцами поэтического и музыкального искусства отражают многогранную деятельность поэта.

В мероприятии приняли участие президент Фонда Гюнай Эфендиева, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике Сержан Абдыкаримов, Посол Турции в Азербайджане Джахит Бахчы, Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов и другие представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане, а также известные деятели культуры и искусства.

Официальную часть мероприятия вступительной речью открыла президент Фонда Г.Эфендиева и глава казахстанской дипмиссии С.Абдыкаримов.

Г.Эфендиева отметила, что по заказу Фонда почтовые марки Абая и Гаджибейли были подготовлены в Испании, и в будущем планируется также издать книгу в честь Абая.

«Когда речь касается казахской литературы и музыки, одно из первых имен, которое приходит на ум – это Абай. Выдающийся казахский поэт оставил большой след в истории литературы и музыки тюркского мира. Абай - великая личность не только Казахстана, но и всего тюркского мира», - сказала глава Фонда.

В свою очередь С.Абдыкаримов сказал, что течение 2020 года было переведено и издано 5 книг об Абае в Азербайджане. Азербайджанские абаеведы были удостоены наград Президента Казахстана, Министра культуры и ТЮРКСОЙ за вклад в празднование юбилея великого поэта.

«Символично, что в этом году отмечается 880-летие выдающегося азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Низами тесными узами связан с казахской историей, культурой и литературой. В частности, эта связь выражается в том, что Абай, обратившись к сочинениям Низами, под его творческим влиянием поэмы «Искендернаме», написал свою поэму «Ескендир». То же самое можно сказать и про другие поэмы Абая – «Азим», «Магсуд», написанные на восточные сюжеты. Таким образом, Абай до нас довел наследие азербайджанского поэта Низами Гянджеви», - отметил посол.

В продолжении мероприятия состоялась церемония гашения почтовых марок с участием президента Фонда и казахстанского дипломата. На мероприятии также выступили деятели азербайджанского и казахстанского искусства, которые исполнили стихи и песни Абая Кунанбаева в сопровождении национальных музыкальных инструментов.



