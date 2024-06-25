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    20:46, 24 Июнь 2024 | GMT +6

    В Баку преступник-рецидивист застрелил четверых человек

    Преступник, полиция
    Фото: freepik.com

    Трое азербайджанских полицейских и один гражданский убиты в результате стрельбы в расположенном близ Баку поселке Шувелян, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным МВД Азербайджана, в понедельник 24 июня в поселке Шувелян пригорода Баку Аллахвердиев Ровшан Огтай оглу (1986 г.р.) оказал вооруженное сопротивление сотрудникам главного управления полиции города Баку.

    Аллахвердиев Ровшан Огтай оглу
    Фото: Oxu.az

    В результате инцидента преступник убил 3 полицейских и 1 гражданское лицо из охотничьего карабина АКС-366 Ланкастер. Преступник является неоднократно судимым и находился в розыске.

    Как сообщают местные СМИ, Аллахвердиев некоторое время назад вернулся в страну из Турции. Получив информацию о том, что он находится дома, сотрудники полиции направились к преступнику. Сначала он нормально разговаривал с полицейскими, но затем, под предлогом переодеться, вошел в дом.

    Далее взяв оружие Аллахвердиев использовал свою мать как заложницу. Полицейские, приняв во внимание вероятность ранения членов семьи преступника, положили оружие на землю и попытались вести переговоры с ним. Однако мужчина воспользовался этим моментом и расстрелял полицейских.

    Сосед Аллахвердиев, который прибежал на шум стал очередной жертвой его выстрела.

    Сотрудники полиции ликвидировали преступника после того, как семья Аллахвердиева оказалась в безопасности.

    В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

    Сообщается, что ранее в отношении Аллахвердиева было возбуждено уголовное дело. Тогда ему были предъявлены обвинения по частям 2.1, 2.2, 3.4 статьи 178 (мошенничество) Уголовного кодекса АР.

    Теги:
    Полиция Борьба с преступностью Азербайджан Происшествия Мировые новости Нападение Задержания
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
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