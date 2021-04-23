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В Баку подписан меморандум о сотрудничестве между Азербайджаном и Казахстаном

Автор:  
Серикбол Кошмаганбетов
23 Апреля 2021, 17:40
В Баку подписан меморандум о сотрудничестве между Азербайджаном и Казахстаном

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В рамках содействия наращиванию торгово-экономических и инвестиционных связей между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торговым домом Казахстана в Азербайджане подписан меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается, документ подписали председатель правления Внешнеторговой палаты РК Аян Еренов и Генеральный директор Торгового дома РК Руфат Рзаев.

Меморандум заключен при содействии Посольства РК в Баку с целью обмена информацией и опытом по вопросам торговли, а также оказания взаимного содействия в экспорте и разработке совместных инициатив в финансово-экономической отрасли, реализации совместных проектов.

Председатель правления А.Еренов отметил, что подписанный меморандум открывает дополнительные возможности для укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, развитию деловых связей между нашими странами.

В свою очередь, Р.Рзаев считает, что установление сотрудничества с Внешнеторговой палатой поспособствует выводу казахстанской продукции на рынок Азербайджана, расширению деловых контактов с азербайджанскими предпринимателями.


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