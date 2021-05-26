В Баку обсудили роль Великого Шелкового пути для тюркского мира

БАКУ. КАЗИНФОРМ - 26 мая в Международном фонде тюркской культуры и наследия Азербайджана прошла международная научная конференция, посвящённая роли Великого Шелкового пути в укреплении отношений между тюркскими странами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, на мероприятии, организованном на тему: «Великий Шелковый путь и тюркский мир», прошла презентация книг «Азербайджан на Шелковом пути», которые изданы по инициативе и при поддержке Фонда на английском и русском языках. Издание книги является первой частью реализуемого Фондом масштабного международного проекта «Тюркоязычные государства на Великом Шелковом пути».

В мероприятии приняли участие д иректор Фонда Гюнай Эфендиева, первый заместитель министра культуры АР Вакиф Алиев, генсек Национальной комиссии АР по ЮНЕСКО, посол по особым поручениям Эльнур Султанов, посол РК в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, послы стран-членов и наблюдателей организации, ученые и представители научной интеллигенции.

Мероприятие cо вступительным словом открыла президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева.

В ходе конференции участники обсудили роль Великого Шелкового пути в укреплении отношений между тюркскими странами и продвижении историко-культурного наследия, обычаев и традиций тюркоязычных народов.

Конференция прошла с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.