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В Баку началась встреча глав МИД стран-членов Движения неприсоединения
23 Октября 2019 14:10
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БАКУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Баку началась встреча глав МИД стран-членов Движения неприсоединения, которая пройдет 23-24 октября. Казахстанскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Ожидается ряд двусторонних встреч казахстанской делегации с участниками этого мероприятия.
Напомним, Казахстан является наблюдателем в Движении неприсоединения.
Встреча проходит в преддверии XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который состоится 25-26 октября в Баку. В саммите планируется участие делегатов из 158 стран и международных организаций.
Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.
Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Азербайджан,
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