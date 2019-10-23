+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 5 °С
Алматы: 15 °С
USD 389.75 EUR 434.26
RUB 6.12 CNY 55.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Баку началась встреча глав МИД стран-членов Движения неприсоединения

23 Октября 2019 14:10
Поделиться:
В Баку началась встреча глав МИД стран-членов Движения неприсоединения

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Баку началась встреча глав МИД стран-членов Движения неприсоединения, которая пройдет 23-24 октября. Казахстанскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Нур-Султане состоялась первая встреча министров иностранных дел Казахстана и Уругвая
Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту ЮАР Казахстан поддерживает мирный процесс на Корейском полуострове – Мухтар Тлеуберди Казахстан поддерживает индийскую программу ITEC

Ожидается ряд двусторонних встреч казахстанской делегации с участниками этого мероприятия.

Напомним, Казахстан является наблюдателем в Движении неприсоединения.

Встреча проходит в преддверии XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который состоится 25-26 октября в Баку. В саммите планируется участие делегатов из 158 стран и международных организаций.


Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Азербайджан,
Поделиться:

Автор:

Бекбау Тайманов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив