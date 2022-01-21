В Багдаде состоялась церемония вручения верительных грамот посла Казахстана

БАГДАД. КАЗИНФОРМ – В столице ближневосточного государства состоялась церемония вручения Президенту Ирака верительных грамот чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Иордании, а также Ираке и Палестине по совместительству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В четверг, 20 января чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Иорданском Хашимитском Королевстве Айдарбек Туматов вручил Президенту Ирака Бархаму Салиху верительные грамоты в качестве посла Республики Казахстан в Багдаде по совместительству.

Во время беседы с иракским Президентом, состоявшейся после торжественной церемонии, были обсуждены практические аспекты дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства в различных областях. Также был затронут ход подготовки к шестому саммиту Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который состоится в октябре этого года.

Президент Ирака пожелал казахстанскому послу успехов в выполнении своих обязанностей, и выразил уверенность, что его деятельность наилучшим образом послужит развитию сотрудничества и дружеских отношений между Ираком и Казахстаном.

Сама церемония прошла в президентском дворце «Каср аль-Салям», куда также для вручения верительных грамот были приглашены главы дипмиссии Южной Кореи, Алжира, Непала, Словении, Эстонии, Ирландии, Словакии, Буркина-Фасо, Нигерии, Норвегии и Кипра.

Дворец является бывшей резиденцией иракского Президента Саддама Хусейна и в переводе означает «Дворец Мира». В 2003 году здание было передано американским войскам в ходе вторжения в Ирак, после чего дворец стал лагерем для сил американской коалиции. На внешней стороне здания можно увидеть плитки, на которых до сих пор присутствуют инициалы «S H».

Днем ранее состоялась встреча казахстанского посла с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирака Салехом аль-Тамими. Встреча сопровождалась вручением копий верительных грамот, согласно правилам дипломатического протокола.

В беседе с заместителем министра состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам повестки казахстанско-иракских отношений, намечены новые контуры взаимовыгодного партнерства с прицелом на торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы.

На встрече казахстанский дипломат вновь поблагодарил иракское правительство за оказанное содействие в возвращении казахстанских детей в рамках гуманитарной операции «Русафа».

Операция «Русафа» - проведенная в 2019 году специальная гуманитарная операция по вывозу казахстанских детей из Ирака, получившая название по одноименному названию иракской тюрьмы вблизи Багдада, в которой отбывают наказание лица, причастные к террористической деятельности. Как и операция «Жусан», «Русафа» организована при непосредственном участии казахстанского МИДа, по ее результатам на родину смогли вернуться 14 казахстанских детей в возрасте от полутора до 13 лет.

В ходе состоявшихся контактов казахстанскими дипломатами совместно с иракскими партнерами обсуждены новые пути взаимодействия в области правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции и поиску пропавших без вести лиц, а также укрепление соответствующей договорно-правовой базы.

Иракская сторона, в свою очередь, подтвердила свою заинтересованность в дальнейшем развитии и углублении многопланового сотрудничества с Казахстаном.​