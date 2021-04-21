В Азии имеется широкий консенсус по «зеленой» трансформации – глава Центробанка Китая

БОАО. КАЗИНФОРМ – В Азии имеется широкий консенсус по «зеленой» трансформации и наблюдается активность крупных азиатских экономик в этой области. Об этом на одной из панельных сессий в рамках Боаоского азиатского форума (БАФ) заявил глава Народного банка Китая (НБК, Центробанк) И Ган, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В Азии имеется широкий консенсус по «зеленой» трансформации и наблюдается активность крупных азиатских экономик. Правительство Южной Кореи в прошлом году объявило о новом «зеленом» курсе», Индонезия, Малайзия, Сингапур и другие страны выдвинули цели сокращения выбросов. Япония выпустила руководящие принципы «зеленых» облигаций, поступательно наращивается региональное сотрудничество», - отметил глава Центробанка Китая.

По его словам, под эгидой Совещания руководителей центральных банков Восточной Азии и Тихого океана стороны изучают возможность использования потенциала Азиатского фонда облигаций для инвестирования в местные «зеленые» облигации. На основе финансового сотрудничества в рамках механизма «АСЕАН+3» (страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии + Китай, Япония и Южная Корея) стороны изучают развитие «зеленой» и устойчивой инфраструктуры.

«Видно, что у азиатских экономик есть широкий спектр потребностей в «зеленой» трансформации и существует огромный потенциал для сотрудничества. Укрепление регионального сотрудничества будет способствовать развитию «зеленого» финансирования в Азии», - подчеркнул он.

«С точки зрения Народного банка Китая, мы считаем, что есть две задачи, которые необходимо продолжать продвигать: первая – внедрять принципы «зеленых» инвестиций в рамках «Одного пояса – Одного пути»… Вторая – оказывать содействие другим странам в укреплении потенциала «зеленого» финансирования», - сообщил И Ган.

«В целом, финансовая система может играть большую роль в поддержке «зеленой» трансформации. Страны Азии придают огромное значение «зеленым» финансам и экономическим преобразованиям», - подытожил он.

Глава Центробанка Китая проинформировал, что НБК увеличит размещение «зеленых» облигаций в валютные резервы (по состоянию на март 2021 года валютные резервы КНР составили 3,17 трлн долларов) и ограничит инвестиции в высокоуглеродные активы в стране, а также увеличит объемы поддержки проектов «зеленого» финансирования посредством рейтингов китайских коммерческих банков, ставок страхования вкладов и других финансовых инструментов.

Напомним, что сегодня в провинции Хайнань на юге Китая завершает свою работу Боаоский азиатский форум-2021 под девизом «Меняющийся мир: совместными усилиями развивать глобальное управление и сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс - Один путь».

Ранее сообщалось, что к участникам Боаоского азиатского форума сделал видеообращение Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев.