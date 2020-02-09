В Азербайджане завершилось голосование на парламентских выборах

БАКУ. КАЗИНФОРМ — В 19.00 часов по местному времени в Азербайджане завершились парламентские выборы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается, на 17:00 проголосовало 2 389 754 избирателя, что составляет 44,84 процента. Всего правом голоса обладают 5 329 461 избирателя.

Напомним, что в рамках выборов в Милли Меджлис Азербайджана было зарегистрировано 1314 кандидатов, из них 246 кандидата выдвинуты 19 политическими партиями страны, а 1057 в индивидуальном порядке, 11 инициативными группами. Из числа участвующих кандидатов 21 процент женщины, мужчины - 79. По 125 избирательным округам действовали 5573 постоянных избирательных участка.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Фото: azertag.az