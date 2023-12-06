В Азербайджане завершились Дни культуры Казахстана

В Баку c большим успехом прошли Дни культуры Казахстана в Азербайджане, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Поручение о проведении взаимных дней культуры в целях укрепления казахско-азербайджанских отношений было дано в этом году Главами государств Касым-Жомартом Токаевым и Ильхамом Алиевым.

В мероприятиях приняли участие Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева и Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

Фото: Минкультуры РК

В рамках Дней культуры состоялись сольный концерт этно-фольклорной группы «Хассак» и показ спектакля «Қарагөз» в постановке Казахского государственного академического театра им. Г. Мусрепова.

Завершающие культурные мероприятия прошли 4 декабря 2023 года в Центре Гейдара Алиева. Здесь открылась выставка изобразительного искусства Казахстана, на которой была представлена экспозиция из 46 уникальных произведений молодых казахстанских художников, работающих в разных жанрах и стилях.

Фото: Минкультуры РК

Министр культуры Аида Балаева отметила, что выставка представляет собой визуализацию культурного возрождения двух народов. На выставке наряду с традиционными формами изобразительного искусства, такими как живопись, графика, вышивка, декоративно-прикладное искусство, были представлены и новые виды – инсталляции и арт-объекты.

В числе художников, выставивших свои произведения, была и Асель Сабыржанкызы. Молодая художница использует уникальную технику живописи на коврах. В частности, ею создано 14 образов женщин из тюркской истории. Посетив Музей ковров Азербайджана и вдохновившись увиденным, она написала портрет выдающейся поэтессы Хуршидбану Натаван. Портрет был вручен Председателю Меджлиса Азербайджана.

Завершил Дни культуры грандиозный гала-концерт мастеров искусств Казахстана. Мероприятие посетили Председатель азербайджанского Парламента Сахиба Гафарова, министры, Председатель Управления мусульман Кавказа, депутаты, послы иностранных государств, руководители международных организаций, многие видные деятели культуры, науки и искусства.

Фото: Минкультуры РК

Выступая с приветственным словом Министр культуры и информации Казахстана подчеркнула, что Азербайджан для Казахстана – добрый сосед, верный друг и братская страна. Она отметила, что вместе мы развиваем и укрепляем Тюркский мир. Аида Балаева выразила искреннюю благодарность Министру культуры Азербайджана Адилю Керимли и Послу Казахстана в Азербайджане Алиму Байелю, а также их командам за всемерное содействие в проведении Дней культуры на высоком уровне.

На гала-концерте выступили Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, кавалер ордена «Құрмет» Зарина Алтынбаева, заслуженные деятели Казахстана Алишер Каримов, Медет Чотабаев, Айгерим Бекетаева, Государственный ансамбль танца «Салтанат», коллективы «IL Canto», «Violas», «T&Y», Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова, группа «Улытау» и ансамбль «Сазген сазы». Концерт был встречен бурными овациями азербайджанской общественности.

Фото: Минкультуры РК

В рамках Дней культуры также состоялись официальные встречи. На встрече с помощником Президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в сферах культуры и информации.

- Стратегические отношения с Казахстаном – приоритет для Азербайджана. Особый интерес для нас представляет кинематографический опыт Казахстана. Хорошее развитие у вас получила и мультипликация, особенно на исторические темы, - отметил в ходе встречи Хикмет Гаджиев.

Аида Балаева пообещала оказать поддержку по данному направлению. Так, Азербайджану будут переданы архивы «Национальной киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова», мультипликационные фильмы, контент детского канала «Балапан».

Министр поддержала и инициативу Х. Гаджиева о проведении международного медиафорума по противодействию фейковой информации. Стороны также обсудили вопросы трансляции казахстанских телеканалов «Balapan», «Хабар 24», «Qazaqstan» в сетях кабельных операторов Азербайджана и вещания в Казахстане азербайджанского телеканала CBC TV.

Аида Балаева также встретилась с Министром культуры Азербайджана Адилем Керимли.

- Наши страны успешно развивают взаимовыгодное сотрудничество в сфере культуры. Мы заинтересованы в усилении работы по созданию анимационных фильмов, проведению исследовательских проектов, развитию научного туризма, культурного волонтерства, книгоиздания, в частности перевода художественной литературы с казахского на азербайджанский и с азербайджанского на казахский языки, проведению мастер-классов для наших молодых художников с участием азербайджанских мастеров, - отметила на встрече Аида Балаева.

В свою очередь, Адиль Керимли поблагодарил коллегу за насыщенную культурную программу, подготовленную для азербайджанского зрителя. Стороны обсудили Дорожную карту, охватывающую сотрудничество в сферы культуры, архивного дела, информации, волонтерства и молодежной политики.

В ходе встречи с Председателем Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде были обсуждены вопросы духовного взаимодействия. Во встрече приняли участие Председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы, Вице-спикер Парламента Азербайджана Фазаиль Ибрагимли, а также депутаты, интеллигенция и представители различных религиозных конфессий.

Фото: Минкультуры РК

Аида Балаева рассказала собравшимся о преобразованиях, происходящих в Казахстане под руководством Президента Токаева, и выразила уверенность в том, что Казахстан и Азербайджан продолжат плодотворное сотрудничество во всех сферах.

В свою очередь Шейх Пашазаде подчеркнул значимость Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Он отметил, что является его регулярным участником и каждый раз с большим удовольствием посещает Казахстан. Пашазаде выделил Съезд в Астане как особую диалоговую площадку, которая собирает вместе религиозных, государственных и общественных деятелей.

В рамках мероприятий также состоялась встреча с Министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере молодежной политики.

В 2024 году планируется проведение Дней культуры Азербайджана в Казахстане.