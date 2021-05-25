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В Азербайджане введут COVID-паспорт

25 Мая 2021, 17:23
В Азербайджане введут COVID-паспорт

БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - В Азербайджане будет введен COVID-паспорт. Об этом сообщил помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновативного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на организованном 25 мая брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Азербайджанское государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ.

COVID-паспорт будет состоять из двух сертификатов. Первый - это сертификат о вакцинации. Его предоставляют лицам, получившим обе дозы вакцины. Второй – сертификат об иммунитете. Этот сертификат применятся для заразившихся и выздоровевших лиц. Оба сертификата имеют QR-код с возможностью электронной проверки.

Помощник Президента сообщил, что наличие одного из этих сертификатов позволяет посещать спортивно-оздоровительные объекты. Люди без COVID-паспорта пока не смогут пользоваться услугами спортивно-оздоровительных объектов.

Шахмар Мовсумов также отметил, что COVID-паспорт изначально будет использоваться в спортивных центрах. Однако в будущем владельцам этих паспортов будет разрешен доступ к другим услугам. Речь идет о концертах, театрах, кинотеатрах, свадьбах и других мероприятиях.


Безопасность   Азербайджан   Общество   Коронавирус в мире   Вакцинация  
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