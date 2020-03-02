В Азербайджане временно закроют образовательные учреждения
БАКУ. КАЗИНФОРМ — Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана принято решение приостановить работу всех учебных заведений и отложить в этой связи все мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В частности, в Штабе было принято решение приостановить учебный процесс во всех учебных заведениях (детских садах, школах и вузах) страны с 3 марта до 9 марта текущего года для профилактики инфекционных заболеваний, повышения эффективности соответствующих профилактических мер, активизации лечебно-профилактических, дезинфицирующих и других профилактических работ. Занятия в образовательных учреждениях начнутся с 10 марта.
В это время Министерству образования и соответствующим органам исполнительной власти поручено продолжить во всех учебных заведениях, находящихся в их подчинении, медико-профилактические и дезинфицирующие мероприятия.
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