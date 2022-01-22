В Азербайджане сокращен срок карантина для больных коронавирусом
БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Азербайджане срок карантина для больных коронавирусом сокращен с четырнадцати до семи дней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.
Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения, Агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
«В последнее время по миру распространяется штамм «омикрон» вируса SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения призывает страны пересмотреть меры по борьбе с коронавирусом. В связи с этим вносятся изменения в стратегию проведения тестов, сроки карантина, процесс наблюдения за больными и методы лечения с учетом особенностей нового штамма. Учитывая международный опыт и результаты проведенных исследований, период изоляции (карантина) для лиц с положительным ПЦР-тестом на SARS-CoV-2 и лиц, с которыми они находились в тесном контакте, с 24 января 2022 года будет сокращен с четырнадцати до семи дней», - говорится в заявлении.
Учитывая генетические особенности мутации штамма «омикрон» коронавируса, граждане должны следовать следующим указаниям органов здравоохранения по снижению риска инфицирования:
- носить маску;
- часто мыть руки или использовать антисептики;
- соблюдать физическую дистанцию;
- избегать мест массового скопления людей;
- вакцинироваться.
При инфицировании коронавирусом следует:
- изолироваться от членов семьи, насколько это возможно;
- часто проветривать помещение;
- измерять температуру тела два раза в день;
- пить много жидкости;
- соблюдать постельный режим;
- при повышении температуры тела (38 градусов и выше) использовать жаропонижающие средства;
- в случае высокой температуры (более 38,5 градуса), которая не снижается после приема жаропонижающих препаратов более пяти дней, сообщить об этом своему семейному врачу (педиатру, терапевту);
- избегать приема антибиотиков, противовирусных, гормональных, иммуностимулирующих препаратов и внутривенных вливаний в домашних условиях;
- не принимать лекарства по совету соседа, родственника или знакомого;
- не лечиться по рекомендации медицинских работников второго звена, говорится в заявлении.
«Не будем забывать, что самым действенным средством в борьбе с любой мутацией вируса остается вакцинация. Призываем граждан получить бустерную дозу вакцины от коронавируса», - подчеркивается в заявлении.
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