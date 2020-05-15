В Азербайджане смягчают карантинные меры

БАКУ. КАЗИНФОРМ — По сообщению оперативного штаба при правительстве Азербайджана, принято решение смягчить в стране еще часть ограничений, применяемых в рамках особого карантинного режима, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, с 18 мая по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронскому району: отменяется система получения разрешения на выход из дома по SMS; отменяется ограничение на вход на бульвары, в парки и места отдыха при условии, что в одном месте не будет собираться больше 10 человек; возобновляется обслуживание клиентов в ресторанах, кафе, чайных домах, а также на всех объектах общепита с 08:00 до 18:00.

В то же время с 18 мая по всему Азербайджану: возобновляется деятельность музеев и выставочных залов; отменяется запрет на выход из дома лиц старше 65 лет.

В настоящее время в период особого карантинного режима по стране сохраняются ограничения на:

- въезд-выезд из страны наземным и воздушным транспортом, за исключением грузовых перевозок;

- въезд-выезд из городов Баку и Сумгайыт и Абшеронского района, а также из городов Гянджа и Лянкяран, за исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных, а также грузовых;

- пассажирские перевозки наземным и воздушным транспортом из других городов и районов страны;

- учебный, учебно-воспитательный процесс во всех образовательных заведениях;

- организацию и проведение религиозных служб, траурных церемоний в залах, палатках и других закрытых помещениях, за исключением похорон; организацию свадеб;

- массовые мероприятия, в том числе культурно-спортивные;

- деятельность объектов культуры (кроме музеев и выставочных залов), а также кинотеатров, театров, спортивных залов;

- работу крупных торговых центров на территории страны, за исключением находящихся в них продуктовых магазинов и аптек.

Ранее сообщалось, что карантинный режим в Азербайджане сохранится до конца мая.