В Азербайджане сменился глава правительства

БАКУ. КАЗИНФОРМ — В Азербайджане сменился глава правительства, сегодня на пленарном заседании кандидатуру нового премьер-министра утвердил Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Правительство страны возглавил помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Али Асадов.

Напомним, что Новруз Мамедов занимал пост премьер-министра Азербайджана с апреля 2018 года по октябрь 2019 года.

Асадов Али Идаят оглу родился 30 ноября 1956 года в городе Нахчыван. В 1974 году окончил среднюю школу №134 в Баку, а в 1978 году Московский институт народного хозяйства.

Трудовую деятельность начал в 1978 году в качестве главного лаборанта в Институте экономики Академии Наук Азербайджанской ССР по соотвествующему направлению Госплана Азербайджанской ССР.

В 1980-1989 годах работал главным лаборантом, младшим научным сотрудником, научным сотрудником в Институте экономики Академии наук Азербайджанской ССР, в 1989-1995 годах доцентом и заведующим кафедрой в Бакинском институте социального управления и политологии.

В 1995-2000 годах являлся депутатом Милли меджлиса Азербайджана.

Распоряжением Президента Азербайджанской республики от 17 апреля 1998 года назначен Помощником Президента АР по экономическим вопросам, распоряжением от 29 ноября 2012 года заместителем главы Президентской Администрации АР.