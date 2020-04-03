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В Азербайджане с 5 апреля ограничат передвижения граждан

Автор:  
Бекбау Тайманов
3 Апреля 2020, 07:17
В Азербайджане с 5 апреля ограничат передвижения граждан

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Оперативным штабом при правительстве АР принято решение о применении ограничений передвижения в стране с 00:00 5 апреля до 00:00 20 апреля 2020 года в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этот период допускается передвижение на основе служебных удостоверений или справки с места работы – государственным служащим, работникам и представителям ряда ведомств, предприятий и объектов.

В то же время допускается передвижение отдельных лиц, данные о которых работодателем внесены в портал icaze.e-gov.az с использованием электронной подписи.

Все остальные лица могут покинуть место проживания в случае безотлагательной медицинской необходимости и прохождения лечения по графику; приобретения продовольственных и других товаров повседневного спроса, а также лекарственных средств, пользования банковскими и почтовыми услугами; участия в похоронах близкого родственника. При этом, чтобы получить разрешение покинуть место проживания, граждане должны направить SMS-сообщение на номер 8103 с приведением одного из трех индексов и данных, удостоверяющих личность.


Фото: www.meydan.tv
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