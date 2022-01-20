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В Азербайджане растет число заразившихся штаммом «омикрон»

20 Января 2022 20:40
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В Азербайджане растет число заразившихся штаммом «омикрон»

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Новый штамм коронавируса «омикрон» распространился во многих странах мира, и в Азербайджане растет число заразившихся этим штаммом. Об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на брифинге Опертивного штаба, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам министра, в отличие от других штаммов, скорость распространения «омикрона» намного выше, число заболевших стремительно растет. Каждый должен соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

«Все должны носить маски, соблюдать социальную дистанцию и личную гигиену. Оснований для ужесточения карантинного режима нет, ситуация под контролем. В наличии есть коечный фонд, в том числе реанимационный, необходимое медицинское оборудование и лекарственное обеспечение. В этом отношении нет никаких проблем. Конечно, наши дальнейшие шаги будет определять развитие ситуации с инфицированием», - заявил Теймур Мусаев.

Глава Минздрава отметил, что, основываясь на опыте других стран, можно предположить, что «омикрон» может поразить до 40% всех инфицированных коронавирусом в стране.

В последнее время в Азербайджане наблюдается рост числа зараженных коронавирусом. За минувшие сутки вирусом заразился 1151 человек, скончались девять. Специалисты предупреждают, что если число случаев заражения будет расти, могут быть предприняты соответствующие шаги в виде ужесточения карантинного режима.

Напомним, 10 января выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» в Азербайджане. Омикрон-штамм SARS-CoV-2 21C был выявлен на этапе исследований в 12 образцах, взятых у лиц, прибывших из-за рубежа.



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#Азербайджан   #Коронавирус в мире   #Омикрон  
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Автор:

Серикбол Кошмаганбетов

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