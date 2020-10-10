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В Азербайджане растет число инфицированных коронавирусом

Автор:  
Бекбау Тайманов
10 Октября 2020, 17:43
В Азербайджане растет число инфицированных коронавирусом

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Согласно сведениям, распространенным Оперативным штабом при правительстве страны, за последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 233 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В то же время за указанный период 106 человека вылечились и выписано из больниц особого режима, а также за этот период скончался еще 3 инфицированных пациента.

Таким образом, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом граждан на территории АР составляет 41752 человек, из них 39235 - выздоровели, 608 - скончались, 1909 - продолжают лечение в специальных медучреждениях страны.

За все время в Азербайджане проведено 1 млн 169 тыс. 656 тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.

Следует отметить, что в последние недели в стране наблюдается рост числа регистрации фактов инфицирования COVID-19.


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