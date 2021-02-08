В Азербайджане приступили к вакцинации граждан старше 65 лет

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджане начался процесс вакцинации от коронавируса лиц старше 65 лет. В стране около 700 тысяч граждан, относящихся к этой категории, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Объединения по управлению территориальными медицинскими отделениями Азербайджана (TƏBIB), желающие вакцинироваться должны зарегистрироваться на сайте randevu.its.gov.az или связаться с отделом регистрации территориальной поликлиники.

Система приема предназначена для граждан в возрасте от 65 лет и старше, а также тех, у кого результат анализа COVID-19 за последний год не был положительным. После регистрации гражданам сообщат через SMS, где и когда они смогут быть провакцинированы.

Наряду с данной категорией лиц, в стране приступили к вакцинированию сотрудников органов внутренних дел. Первоначально будут провакцинированы полицейские, дежурящие на служебных участках, и сотрудники полка полиции быстрого реагирования, находящиеся в постоянном контакте с гражданами.

Наибольшее число случаев инфицирования коронавирусом фиксируется в городе Баку. В частности, 52,2% граждан страны, тест на COVID-19 которых оказался положительным, приходится на долю столицы, 13,3% - на Аранскую зону.

Отметим, процесс вакцинации в стране начался 18 января. Число вакцинированных до сегодняшнего дня в Азербайджане достигло 65 тысяч человек. 5 февраля в страну завезли еще 648 тысяч доз вакцины от коронавируса. До сегодняшнего дня в страну было ввезено всего 848 тысяч доз вакцины. В стране применяется вакцина «Coronovac», которая производится китайской компанией «Sinovac Biotech».

Отметим, что в Казахстане 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. В целом же российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.