В Азербайджане посчитали избирателей, самой пожилой стала 134-летняя женщина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана в понедельник объявила новые данные о численности избирателей в стране, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- По итогам уточнения в единый список избирателей страны включены 6 326 764 человека, - сообщил глава ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, из них 47,55% - мужчины, 52,45% - женщины.

Глава ЦИК отметил, что самой пожилой избирательницей является 134-летняя Азизова Тамам Али гызы, 1894 года рождения. А самому пожилому избирателю Хилалу Ибрагимову 108 лет, он 1915 года рождения.

Мазахир Панахов 2 мая на очередном заседании дал поручение ускорить подготовку к парламентским выборам, проведение которых планируется перенести на ранний срок.

- Мы должны уже начать подготовку. С января проводится уточнение списков избирателей. Однако этот процесс должен быть ускорен, - сказал М. Панахов на заседании.

Такое решение, по его словам, основывается на том, что выборы совпадают со сроком проведения 9-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая также намечена на ноябрь.