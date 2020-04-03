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В Азербайджане подтверждены 443 случая заражения COVID-19

Автор:  
Бекбау Тайманов
3 Апреля 2020, 16:58
В Азербайджане подтверждены 443 случая заражения COVID-19

БАКУ. КАЗИНФОРМ - На 3 апреля в Азербайджане зарегистрировано еще 43 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение оперативного штаба при Кабинете министров страны.

Все инфицированные помещены в медицинские учреждения специального режима. Состояние семи из них оценивается как тяжелое, 12-ти – как средней степени тяжести, остальных – как стабильное.

Напомним, что на данный момент в республике подтверждено 443 случая заражения COVID-19, из них 32 человека выздоровели, 5 скончались, 406 проходят лечение в специальных больницах. В карантинных зонах изолирован 4 321 человек.


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