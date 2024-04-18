В Азербайджане планируют создать искусственные острова на Каспии

Правительство Азербайджана намерено привлечь инвесторов к созданию искусственных земельных участков в Каспийском море. Об этом сообщил глава Аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рашад Исмаилов на заседании парламента, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

— Эти земли будут созданы как на северном, так и на южном берегах азербайджанского сектора Каспия, они не были учтены в генеральном плане Баку, — сказал он в ходе обсуждения проекта закона «О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря» на заседании комитета парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам Исмаилова, законопроект отражает специфику создания искусственных земельных участков.

— Проекты строительства будут разрабатываться в соответствии с Градостроительным кодексом. При этом будут учтены их экологические и другие последствия, — добавил глава аппарата.

Ранее местные СМИ сообщали, что данный законопроект поступил в парламент Азербайджана, где в ближайшее время будет вынесен на обсуждение. Законопроект распространяется не только на Баку. Искусственные острова также могут быть созданы в Набране, Лянкяране и других местах.

Осенью ожидается старт проектных работ по созданию искусственных островов на Каспии. Они предусматривают строительство в будущем автомобильных дорог между столицей Баку и искусственными земельными участками, а также открытие паромных и судоходных маршрутов к этим островам.

В ближайшее время в Азербайджане ждут южнокорейских экспертов, которые прибудут, чтобы собрать дополнительные данные для реализации проекта «Морской мост Бакинского залива». Помимо зарубежных специалистов из Кореи, власти республики работают в настоящее время с группой компаний EuroCity в рамках проекта «Zira Zero Export Isas», предусматривающего создание экологического Курортного комплекса на острове Зира в Каспийском море.