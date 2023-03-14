В Азербайджане отмечают Торпаг чершенбеси

БАКУ. КЗАИНФОРМ – Сегодня в Азербайджане отмечают последний вторник, предшествующий весеннему празднику Новруз (Наурыз), который в Стране огней называют также Ахыр чершенбе или же Торпаг чершенбеси. Чем же интересен этот праздник, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Перед весенним праздником Новрузом отмечается четыре вторника – Су чершенбеси (вторник Воды), Од чершенбеси (вторник Огня), Йел чершенбеси (вторник Ветра) и Торпаг чершенбеси (вторник Земли), тем самым каждый из них посвящен пробуждению одной из природных стихий. Но, в отличие от предыдущих вторников, его отмечают особенно торжественно.

«Торпаг чершенбеси символизирует пробуждение Земли, его наступление приходится на то время, когда первый календарный месяц весны уже набирает обороты и до Новруза остаются считанные дни.

Как правило, Земля кормит человека, и пробуждение ее после зимы означает пробуждение и возрождение всего живого. Ахыр чершенбе означает начало весенне-полевых работ, нового сельскохозяйственного сезона.

Этот день насыщен различными обрядами, символизирующими благополучие в наступающем новом году, освобождение от невзгод и неприятностей.

По традиции в этот вторник в домах зажигаются свечи. В этот день нельзя давать из дома соль, воду, деньги, хлеб, спички, нефть и молочные продукты.

По народным поверьям, принято подбрасывать шапки: дети стучатся в двери соседских домов, оставляют шапки у порога и прячутся, а хозяева должны заполнить головные уборы конфетами и сладостями со стола.

Должны помириться все, кто в ссоре. А вечером жгут костры и желают друг другу, чтобы все неприятности сгорели в огне.

Одна из любимых традиций по вторникам – костры, которые разжигают во дворах, и следует трижды перепрыгнуть через них, чтобы, по поверьям, оставить в старом году все невзгоды и горести.

Бытует обычай сажать в этот день дерево, но ни в коем случае нельзя рубить деревья. Согласно народному поверью, сажать тут (шелковицу), инжир и каштан - благой знак.

Последний вторник перед Новрузом нужно отмечать у себя дома, в противном случае, считается, что следующие 7 лет ты будешь отмечать праздник вне дома.

Почему празднование начинается со вторников, также имеет свое значение. По преданию, которое нашло отражение и в священных писаниях, Всевышний создал мир за неделю, а само сотворение мира началось именно на второй день.

Один из любимейших праздников азербайджанского народа - Новруз байрамы - наступит 21 марта. По древнему солнечному календарю этот день означает начало весны и нового года. День весеннего равноденствия отмечается не только в этой стране, но и во многих других странах Востока.