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вчера 23:19
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вчера 22:31
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В Азербайджане ношение масок станет обязательным
БАКУ. КАЗИНФОРМ — Согласно решению Правительства Азербайджана «О требованиях использования персональных средств, защищающих дыхательные пути во время особого карантинного режима», ношение медицинских масок станет обязательным в определенных местах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» .
В частности, согласно решению, соблюдать социальную дистанцию (1,5-2 метра между людьми) с условием использования средств персональной защиты дыхательных путей (медицинская маска, респиратор и т.д.) стало обязательным в следующих местах:
- в транспортных средствах (автобусах, такси, метро, ж/д и т.д.), используемых в междугородних и внутригородских пассажироперевозках (также относится к районам);
- на рынках, в закрытых торговых, бытовых и служебных объектах;
- в зданиях государственных органов (учреждений), в зонах, предусмотренных для приема и оказания услуг гражданам;
- в зонах зданий, принадлежащих физическим и юридическим лицам, предназначенных для оказания услуг клиентам;
- в офисах с открытым помещением и производственных территориях;
- в закрытых помещениях, считающихся историческими и культурными памятниками, местах поклонения и т.д.;
- на остановках общественного транспорта, а также в очередях перед билетными кассами, банкоматами, торговыми, рабочими и другими объектами;
- на открытом воздухе в общественных местах, где наблюдается скопление или тесный контакт между людьми и невозможно соблюдение социальной дистанции.
Применение индивидуальных средств защиты не заменяет другие меры предосторожности (гигиена, социальное расстояние и пр.), и их соблюдение обязательно.
Нарушившие требования решения будут привлекаться к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.
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