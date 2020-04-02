В Азербайджане не исключают введение режима ЧС

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Правительстве Азербайджана не исключают возможности объявления чрезвычайной ситуации. Об этом на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказал глава пресс-службы Кабмина И. Мамедов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Глава пресс-службы отметил, что в стране количество инфицированных коронавирусом COVİD-19 превышает число выздоровевших от этой болезни. В случае если эта тенденция сохранится, то не исключается возможность введения режима ЧС. Также правительство республики разработало планы развития ситуации на различные случаи, но спикер выразил надежду, что необходимости введения данного режима не возникнет.

Он также отметил, что ранее был объявлен особый режим карантина в Азербайджане, и в этой связи призвал граждан не выходить из дома, поскольку вылечились всего 26 человек, хотя случаев инфицирования 400.