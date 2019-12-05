+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 2 °С
USD 387.48 EUR 428.98
RUB 6.05 CNY 54.93
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Азербайджане назначены внеочередные парламентские выборы

5 Декабря 2019 20:13
Поделиться:
В Азербайджане назначены внеочередные парламентские выборы

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса V созыва и назначил дату проведения внеочередных парламентских выборов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Правящей партией Азербайджана рекомендовано распустить парламент
Азербайджанские компании планируют принять участие в выставке «Ulttyq Onim-2020» Казахстанские правоведы провели встречи с азербайджанскими коллегами Казахстан имеет потенциал в установлении партнерских отношений с Бакинским саммитом

Выборы назначены на 9 февраля 2020 года. 4 декабря Конституционный суд страны рассмотрел запрос Президента АР о соответствии процедуры роспуска парламента Конституции республики, по итогам которого дал положительное заключение о роспуске.

Напомним, 28 ноября депутаты от правящей партии «Ени Азербайджан» направили в Милли Меджлис обращение о роспуске парламента и назначении внеочередных парламентских выборов. 2 декабря Милли Меджлис принял постановление об обращении к главе государства в связи с назначением внеочередных выборов. Президент И.Алиев направил запрос в КС в связи с соответствием Конституции.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Азербайджан,
Поделиться:

Автор:

Бекбау Тайманов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив