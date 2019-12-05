В Азербайджане назначены внеочередные парламентские выборы

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса V созыва и назначил дату проведения внеочередных парламентских выборов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Выборы назначены на 9 февраля 2020 года. 4 декабря Конституционный суд страны рассмотрел запрос Президента АР о соответствии процедуры роспуска парламента Конституции республики, по итогам которого дал положительное заключение о роспуске.

Напомним, 28 ноября депутаты от правящей партии «Ени Азербайджан» направили в Милли Меджлис обращение о роспуске парламента и назначении внеочередных парламентских выборов. 2 декабря Милли Меджлис принял постановление об обращении к главе государства в связи с назначением внеочередных выборов. Президент И.Алиев направил запрос в КС в связи с соответствием Конституции.