В Азербайджане начали отпускать помилованных

БАКУ. КАЗИНФОРМ — Сегодня начали отпускать из мест заключения осужденных, которые согласно распоряжению президента Азербайджана от 6 апреля «О помиловании ряда осужденных лиц» были помилованы, всего в списке 176 человек, которые старше 65 лет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В документе, опубликованном на официальном сайте главы государства говорится, что рассмотрены направленные президенту страны обращения ряда осужденных лиц старше 65 лет, которые нуждаются в особой заботе из-за возраста и состояния здоровья в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции (COVID-19), и членов их семей, учитывая состояние здоровья осужденных, их поведение в период отбывания наказания, основываясь на принципах гуманизма, освободить от неотбытой части наказания лиц, осужденных на наказание в виде лишения свободы.

В общей сложности на свободу выйдут 176 человек, в числе которых двое пожизненно осужденных лиц (отбыли один 20 лет, второй 25 лет), 25 человек, связанные с дорожными происшествиями, а также бывший начальник главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного Министерства национальной безопасности генерал-майор Акиф Човдаров, экс-начальник главного управления по борьбе с транснациональной экономической преступностью генерал-майор Субахир Гурбанов и функционер Исламской партии Азербайджана Фарамаз Аббасов.