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В Азербайджане количество заболевших коронавирусом выросло до 42

22 Марта 2020 07:47
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В Азербайджане количество заболевших коронавирусом выросло до 42

БАКУ. АЗЕРТАДЖ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджанской Республике выявлено еще 9 фактов заражения коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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Как сообщили в оперативном штабе при Кабинете Министров, п ациенты, которые помещены в больницы особого режима и находятся под наблюдением, чувствуют себя нормально, их состояние стабильное.

В настоящее время в больницах особого режима под наблюдением врачей находятся 42 больных с активным коронавирусом, продолжаются соответствующие меры по их лечению.



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Ключевые слова: Азербайджан, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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