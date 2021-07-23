В Азербайджане карантинный режим продлен до 1 сентября
БАКУ. АЗЕРТАДЖ- КАЗИНФОРМ - На территории Азербайджанской Республики особый карантинный режим продлен до 06.00 1 сентября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов подписал постановление в связи с этим.
Согласно постановлению, с 00:00 31 июля до 06:00 2 августа, 7 августа с 00:00 до 06:00 9 августа, с 00:00 14 августа до 06:00 16 августа, с 00:00 21 августа до 06:00 23 августа, с 00:00 28 августа до 06:00 30 августа приостанавливается деятельность общественного транспорта, а также пассажирских перевозок в Бакинском метрополитене.
Постановление вступает в силу 31 июля 2021 года.
Ранее сообщалось о том, что оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана внес соответствующие изменения в постановление «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений». Согласно изменениям, с 1 июля 2021 года по меньшей мере 80 процентов работников сферы труда и услуг, для которых установлено требование наличия COVID-паспортов, должны быть привиты от COVID-19 первой дозой или иметь сертификат об иммунитете против COVID-19, а с 1 августа 2021 года - COVID-паспорт.
Кроме того, иностранцам для полета в Азербайджан потребуется COVID-паспорт.
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