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В Азербайджане число больных коронавирусом увеличилось до 27 человек

18 Марта 2020 09:00
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В Азербайджане число больных коронавирусом увеличилось до 27 человек

БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - В Азербайджане зарегистрированы еще шесть фактов заражения инфекцией коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров, эти лица, размещенные в больницы особого режима и находящиеся под наблюдением, чувствуют себя нормально, их состояние оценивается как стабильное.

В настоящее время в Азербайджане 27 больных активным коронавирусом находятся под наблюдением врачей в больницах особого режима, продолжаются соответствующие меры по их лечению.

Учитывая объявление глобальной пандемии инфекции коронавируса и скорость широкого распространения вируса, призываем наших граждан соблюдать требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Оперативного штаба при Кабинете Министров.


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Ключевые слова: Азербайджан, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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