В Азербайджане арестованы шесть высокопоставленных офицеров пограничной службы

БАКУ. Trend - КАЗИНФОРМ - Арестована группа должностных лиц Госпогранслужбы Азербайджана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

Арест шести офицеров Государственной пограничной службы Азербайджана произведен в рамках мер по расследованию событий, связанных с незаконным пересечением государственной границы в Каспийском море и иными противоправными действиями.

Об этом говорится в совместном сообщении Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры.

В результате проведенных совместных оперативно-следственных мероприятий установлено, что заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), генерал-лейтенант Нагиев Афган Вели оглу и его подчиненные - начальник береговой охраны ГПС - полковник Панахов Немат Гаджи оглу, полковник-лейтенант Велиев Эльчин Вагиф оглу, полковник Азизов Самиг Юсиф оглу, полковник-лейтенант Мурадов Сакит Юсиф оглу, майор Намазов Музаффар Гафиль оглу и другие, злоупотребив своими должностными полномочиями, получали деньги в качестве взятки за создание условий для ведения незаконной рыбной ловли в Каспийском море.

По данному факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана возбуждено уголовное дело.