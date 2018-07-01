В АЗ не могут отойти от шока от предстоящего матча с «Кайратом»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Кайрат» - АЗ пройдет сегодня, 26 июля, и начнется в 21:00 по времени Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Опубликованы стартовые составы «Кайрата» и АЗ на матч Лиги Европы.

«Кайрат»: Плотников, Вороговский, Бато, Суюмбаев, Куат, Исламхан, Исаэл, Эсеола, Политевич, Аршавин, Жуан Фелипе.

АЗ: Бизот, Свенссон, Влаар, Оуведжан, Мидтше, Тил, Хацидиакос, Сентьенс, Боаду, Идрисси, Фрайдей.

Отметим, что в этом матче белорусский защитник Сергей Политевич дебютирует за «Кайрат».

Ассистент главного тренера «Кайрата» Андрей Карпович отметил, что АЗ является ежегодным лидером, участником первой четверки своего чемпионата и это подтверждает их уровень.

«Мы ждем интересное противостояние. Конечно же, мы уважаем и понимаем силу соперника, но, я думаю, что неправильно не верить в себя и сдаваться. Это же спорт - все может быть, и тот же Чемпионат мира в России - тому подтверждение», - поделился мнением бывший футболист.

Между тем, сотрудники АЗ в своем превью к матчу, выложенном на официальном сайте голландского клуба, сделали упор на дальние расстояние между базами команд, передает СИА «SPORTINFORM».

«Поединок против «Кайрата» - это самая далекая официальная игра для АЗ в истории. Самый короткий маршрут посредством автомобиля до Алматы - 6 405 км. На это вам потребуется 76 часов езды без перерыва. Пешеходный маршрут составляет 6 153 км. Это 51 день и 14 часов непрерывной ходьбы. Полет на самолете длится около 8 часов», - сокрушаются в клубе.

Кроме того, как было отмечено в материале, база ФК «Кайрат» находится на расстоянии 245 км от границы с Китаем.

Напомним, первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Кайрат» - АЗ пройдет сегодня, 26 июля, и начнется в 21.00 по времени Астаны.