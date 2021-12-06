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В автомобиле у сельчанина, перевозившего наркотики, нашли пистолет в ВКО

6 Декабря 2021 15:53
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В автомобиле у сельчанина, перевозившего наркотики, нашли пистолет в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В автомобиле жителя Глубоковского района полицейские ВКО обнаружили наркотические средства и пистолет с патроном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в подозрении в хранении наркотиков был задержан безработный 27-летний житель Глубоковского района, у которого в ходе безотлагательного личного обыска в правом кармане брюк, был обнаружен и изъят один бумажный сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета, также при обыске его автомобиля на переднем сиденье обнаружен рюкзак, с пластиковой тарой, внутри которой находились 40 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения зеленого цвета, а под водительским сиденьем был обнаружен предмет похожий на травматический пистолет с одним патроном.

Изъятое вещество общим весом 37,67 грамм, согласно заключения экспертизы, является «марихуаной высушенной». Также эксперты подтвердили, что обнаруженный и изъятый предмет является бесствольным пистолетом модели «ПБ-4-1 комплекса «ОСА», калибра 18*45 мм, ограниченного поражения предназначенного для активной самообороны, который является бесствольным огнестрельным оружием. Патрон калибра 18*45 мм изготовлен заводским способом и пригоден для производства выстрелов.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части два УК РК «Незаконное хранение или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ» и по статье 296 части три УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.


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#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с наркотиками  
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