В автоЦОНе Нур-Султана регистрируют стоящие на учете в ЕАЭС автомашины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане началась акция по регистрации автомашин, стоящих на постоянном учете в странах ЕАЭС. Об этом сообщил начальник Управления административной полиции Департамента полиции Нур-Султана Ельжан Чупеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С сегодняшнего дня, 1 февраля, начата акция по реализации задания Президента Касым-Жомарта Токаева по регистрации автотранспорта, обмену технических паспортов и государственных номеров на госномера с регионом 18, с желтым фоном. Акция начата, теперь мы разъясняем сразу людям, что им необходимо сделать для замены техпаспорта и постановки на временный регистрационный учет. Гражданам Казахстана, собственникам автомашин, стоящих на постоянном учете в Армении (и других странах ЕАЭС - прим. ред.), нужно обратиться в специализированный ЦОН с техническим паспортом, предоставить транспортное средство. Соответственно, они должны уплатить пошлину за госномер и техпаспорт. В дальнейшем, они получат технические паспорта и госномера. Здесь присутствуют сотрудники Департамента государственных доходов, которые проверяют уплату налогов и, в свою очередь, истребуют сбор за первичную регистрацию автомобиля», – сказал Е. Чупеков, комментируя работу сотрудников Управления в столичном Специализированном Центре обслуживания населения для автовладельцев.

По его словам, для автомобилей приготовлены госномера с желтым фоном. Как сообщил Е. Чупеков, в Нур-Султане находятся более 2,5 тысячи автомашин из стран ЕАЭС, собственниками которых являются около одной тысячи граждан.

Также начальник Управления отметил, что причиной недовольства владельцев автомашин с иностранными номерами могла послужить их дезинформированность. Эти граждане проводили таможенную очистку приобретенных, например, в Армении автомашин по льготным ставкам, установленным в этом государстве для своих граждан, и ставили их на учет по месту временной прописки или регистрации. Затем завезли эти автомашины в Казахстан. Теперь они должны только заплатить, согласно Постановлению Правительства, первоначальный сбор за временную регистрацию в размере 1,365 млн тенге.

Акция продлится с 1 февраля по 29 февраля включительно. Напомним, 24 января под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание Правительства, в ходе которого Глава государства поручил в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить регистрацию автомобилей, ввезенных, по состоянию на 1 февраля 2020 года, гражданами Казахстана из стран Евразийского экономического союза для личного пользования.