В автобусах и на остановке воровал гаджеты мужчина в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержан 27-летний подозреваемый в краже. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Установлено, что в вечернее время, находясь на остановке по улице Абылай хана, он из кармана куртки у девушки похитил «Айфон 12» стоимостью 550 тысяч тенге.

Затем в маршрутном автобусе он похитил «Айфон» у пассажира. В этот же день в маршрутном автобусе он похитил планшет.

Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра.



