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    09:04, 26 Март 2021 | GMT +6

    В австрийские магазины не пустят без отрицательного теста на COVID-19

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В австрийские магазины не будут пускать без отрицательного теста на коронавирус: о таком решении сообщили в Минздраве республики. Три региона на востоке страны, включая столицу, Вену, в первую неделю апреля закроют на жёсткий «пасхальный» карантин. В этот период непродовольственные магазины будут закрыты вообще, как и заведения сферы услуг. Не просто маски, а респираторы повышенной степени защиты обяжут носить и в общественных местах, и в закрытых помещениях, где собралось больше одного человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.com.

    Рудольф Аншобер, министр здравоохранения Австрии:

    «Так происходит не потому, что кто-то в чём-то виноват, а потому, что на востоке Австрии стремительно распространяется британский штамм, британская мутация. И последствия этого оказались гораздо более тяжёлыми, чем мы могли себе представить».

    А после карантинной недели, начиная с 7-го апреля, непродовольственные магазины должны открыться, но пускать туда будут только тех, кто предъявил отрицательный результат теста. Магазинов, торгующих товарами первой необходимости, это коснуться не должно.

    В это же время австрийские власти обещают передать полномочия по введению и снятию карантина регионам. Ситуация в стране уже сейчас весьма неоднородная: на западе обстановка куда спокойнее, чем на востоке.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Мировые новости
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