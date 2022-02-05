В Австрии вступил в силу закон об обязательной вакцинации от коронавируса

ВЕНА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Закон об обязательной вакцинации от нового коронавируса взрослого населения возрастом старше 18 лет вступил в силу в субботу в Австрии. В пятницу он был подписан президентом республики и опубликован в бюллетене федеральных законов. Таким образом, Австрия стала одной из первых стран в Евросоюзе, где прививка от коронавируса теперь является обязательной как минимум до 31 января 2024 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Закон был разработан правящей коалицией Австрийской народной партии и «Зеленых», которые ранее отвергали возможность обязательной вакцинации, однако изменили решение на пике четвертой волны пандемии в ноябре 2021 года из-за опасного дельта-штамма. Рейтинг правящих партий успел за три месяца упасть из-за критики этой инициативы в обществе.

В настоящее время в Австрии уже иммунизированы более 80% жителей старше 18 лет, поэтому в соответствии с законом в этом году прививку нужно будет сделать примерно 1,3 млн человек, или почти 18% жителей. Особого наплыва населения на пункты вакцинации в день вступления закона в силу не наблюдается, потому что большинство граждан заранее привились из-за действующих в стране жестких ограничений для непривитых. В частности, им было запрещено посещать рестораны, музеи, театры, торговые центры, а также необходимо было находиться в условиях локдауна до 31 января.

С вступлением закона в силу непривитых жителей Австрии, а также тех, кто не болел ковидом, местные органы власти должны информировать в письменном виде по месту регистрации о необходимости сделать прививку или предоставить сведения о противопоказаниях к ней. По требованиям закона, необходимо сделать три инъекции.

Контроль за соблюдением закона начнется только с 15 марта. Проверять наличие сертификатов о вакцинации или медицинского отвода у жителей должна полиция. Отказ от прививки или отсутствие соответствующего сертификата будет караться денежным штрафом от €600 до €3,6 тыс. Арест за отказ от вакцинации не предусмотрен.

Исключение из закона сделано для беременных женщин и для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. В отношении переболевших ковидом также будет действовать исключение в течение 180 дней.

Жители Австрии в первый день работы закона стали жаловаться на невозможность получить, к примеру, медицинский отвод у врачей даже при наличии противопоказаний к прививке. Причиной этому стала неготовность австрийского государственного портала электронной медицинской карты ELGA вести учет этой категории населения. Сами специалисты этого сервиса государственных услуг заранее предупреждали, что технически реализовать введение и контроль обязательной вакцинации получится не раньше апреля.

Некоторые ведущие эпидемиологи Австрии считают, что обязательную прививку от коронавируса следовало бы отложить, потому что с января в стране наблюдаются рекордные показатели заражения омикроном - от 30 до 40 тыс. человек в день, что в итоге приведет весной к коллективному иммунитету населения.

При этом среди заболевших омикроном сейчас много привитых жителей. В таком случае следовало бы доработать вакцины под омикрон и на случай появления более опасных штаммов коронавируса осенью, говорят эпидемиологи. Как отмечается, течение болезни при омикроне проходит в более легкой форме, что даже не создает нагрузки на коечный фонд в больницах.

Эта законодательная мера стала непопулярной в Австрии. Еще на стадии разработки и прохождения соответствующих процедур в парламенте против законопроекта выступили оппозиционная Австрийская партия свободы, а также юристы, активисты, профсоюзные организации, которые собираются обжаловать его в Конституционном суде. Стоит отметить, что эта судебная инстанция в январе уже направила в Минздрав запрос с просьбой обосновать причины всех ранее введенных ограничительных мер в Австрии. Факт такого судебного запроса привел к тому, что правительство резко решило отменить локдаун для непривитых без объяснения причин. Дальнейший ответ правительства о других ограничениях должен быть тщательно изучен на предмет соответствия конституции.

Кроме того, в городах Австрии каждые выходные с ноября 2021 года проходили многотысячные и беспрецедентные акции протеста с участием привитых под лозунгом «против принуждения к вакцинации» и «за свободное решение в деле вакцинации».