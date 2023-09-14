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    22:41, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Австрии носорог убил смотрителя зоопарка и серьезно ранил еще одного

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    Фото: Elena Blessing/pexels.com
    Сотрудник Зальцбургского зоопарка Хельбрунн погиб, еще один получил серьезные ранения в результате нападения носорога. Об этом сообщила во вторник полиция Зальцбурга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Носорог напал на 33-летнюю смотрительницу зоопарка, вошедшую утром в вольер с животными, говорится в пресс-релизе полиции. Женщина, опытная работница зоопарка, скончалась на месте происшествия, добавили в полиции.

    Другой смотритель, 34-летний мужчина, также подвергся нападению носорога, когда пытался отпугнуть животное. С серьезными ранениями мужчину доставили в университетскую больницу Зальцбурга, где ему была сделана экстренная операция.

    «Мы шокированы и пока не знаем, как это произошло», — сказала CNN во вторник пресс-секретарь зоопарка Ульрике Ульманн.

    «Рано утром носорогов обычно смазывают средством от насекомых. Это всегда происходит на охраняемой территории», — добавила Ульманн.

    В зоопарке содержится около 1500 животных 150 видов, включая белых носорогов. В настоящее время на территории зоопарка живут две самки носорогов - Йети и Тамика и два самца - Таму и Атос.

    По данным Всемирного фонда природы, белые носороги являются вторыми по величине наземными млекопитающими и могут весить от 3080 до 7920 фунтов. Белые носороги находятся под угрозой исчезновения, поскольку представителей этого вида осталось менее 16 000.

    Из-за инцидента зоопарк будет закрыт во вторник и среду.


    Теги:
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