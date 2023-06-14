В Австрии мать заперла ребенка в собачьей клетке

ВЕНА. КАЗИНФОРМ - В Австрии 32-летняя женщина находится под следствием за попытку убийства и пытки своего 12-летнего сына, которого она заперла в маленькой собачьей клетке. Она также держала его на холоде и морила голодом. Об этом деле стало известно несколько дней назад, и оно уже вызвало волну возмущения в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Женщина находится под стражей с ноября в городе Кремс, к северо-западу от Вены. Полиция задержала ее после того, как работник социальной службы забил тревогу.

В полицию обратился и отец ребенка, который живет отдельно от семьи.

Мальчика обнаружили в коматозном состоянии, с температурой тела всего 26,8C, он был близок к смерти после нескольких месяцев пыток, сообщил агентству AFP Йоханн Баумшлагер, представитель полиции провинции Нижняя Австрия.

Ребенок был срочно доставлен в больницу, а его мать на следующий день арестовали.

По словам Баумшлагера, женщину подозревают в том, что она ежедневно по несколько раз обливала мальчика холодной водой и на несколько часов открывала окна квартиры при минусовой температуре воздуха.

Он добавил, что физически ребенок уже восстановился, но его психологическое состояние оставляет желать лучшего.

В конце мая Верховный суд отклонил жалобу матери на содержание под стражей в течение нескольких месяцев.

Ожидается, что расследование продолжится до конца лета, затем женщине предъявят обвинения.