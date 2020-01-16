В Австралии создали импровизированный госпиталь для коал

СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - Десятки раненых коал прибывают в импровизированный госпиталь для животных в парке дикой природы Kangaroo Island в Австралии каждый день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AFP.

Пострадавших в результате лесных пожаров у побережья штата Южная Австралия коал так много, что сотрудники госпиталя не успевают давать им имена - им просто присваивают номер.

Многие коалы попадают в госпиталь в таком плачевном состоянии, что лечение им уже не поможет.

Стивен Селвуд, руководитель группы ветеринарной помощи штата Южной Австралии в госпитале, говорит, что до начала лесных пожаров в этом году на острове находилось около 46 000 коал. По его оценкам, осталось всего 9 000 коал. Это печальная статистика, говорит он.





Министр окружающей среды Австралии Сьюзан Лей заявила, что популяция коал страны подверглась «необычайному удару» в результате лесных пожаров, которые бушевали в течение нескольких месяцев. Теперь, по ее словам, коалы могут быть впервые причислены к животным, находящимся на грани вымирания.

Почти половина парка дикой природы Kangaroo Island, а также 80 процентов среды обитания коал были уничтожены в результате пожаров, которые охватили Австралию еще в прошлом году.

Фото: Peter Parks/AFP