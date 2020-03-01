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В Австралии скончался пассажир корабля Diamond Princess
1 Марта 2020 14:30
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СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - Австралиец, который заразился коронавирусом на борту круизного корабля Diamond Princess, стал первой жертвой вируса на территории Австралии, сообщили местные СМИ в воскресенье.
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Согласно местным СМИ, 78-летний мужчина, которого эвакуировали из Японии в прошлом месяце, скончался в больнице города Перт. Вирус также диагностирован у его супруги в возрасте 79 лет. Сейчас она находится в больнице, состояние стабильное, передает Australian Broadcast Corp.
Правительство Австралии объявило в субботу о запрете на въезд в страну туристам из Ирана из-за вспышки в стране вируса COVID 19, передает Kyodo.
Отмечается также что Австралия продлила запрет на въезд из Китая, где и возник это вирус, до 7 марта.
Ключевые слова: Пневмония в Китае,
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