В Австралии скончался пассажир корабля Diamond Princess

СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - Австралиец, который заразился коронавирусом на борту круизного корабля Diamond Princess, стал первой жертвой вируса на территории Австралии, сообщили местные СМИ в воскресенье.

Согласно местным СМИ, 78-летний мужчина, которого эвакуировали из Японии в прошлом месяце, скончался в больнице города Перт. Вирус также диагностирован у его супруги в возрасте 79 лет. Сейчас она находится в больнице, состояние стабильное, передает Australian Broadcast Corp.

Правительство Австралии объявило в субботу о запрете на въезд в страну туристам из Ирана из-за вспышки в стране вируса COVID 19, передает Kyodo.

Отмечается также что Австралия продлила запрет на въезд из Китая, где и возник это вирус, до 7 марта.