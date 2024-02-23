В Австралии открыли два ранее неизвестных вида мышей

Австралийские биологи обнаружили в северо-западных и северо-восточных регионах Австралии два ранее неизвестных вида мышей, которые в прошлом ошибочно считались частью вида грызунов Pseudomys delicatulus, чьи представители обитают в большом числе регионов южного континента. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

- Новые геномные технологии позволили нам доказать, что предположительная популяция Pseudomys delicatulus состоит не из одного, а сразу из трех разных видов мышей. Открытие и присвоение имен этим двум новым видам грызунов является важным шагом по обеспечению их защиты природоохранными ведомствами, - заявила научный сотрудник Австралийского национального университета (ANU) Эмили Ройкрофт, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи совершили это открытие в рамках своеобразной генетической переписи, которую ученые проводили среди мышей вида Pseudomys delicatulus, чьи популяции обитают на севере и западе Австралии. Эти грызуны являются самыми миниатюрными австралийскими грызунами и одним из немногих видов плацентарных млекопитающих, которые смогли проникнуть на южный континент без помощи человека.

Австралийские биологи достаточно давно подозревали, что в популяциях этих грызунов могут скрываться не только гибриды между Pseudomys delicatulus и другими мышами, но и представители очень похожих, но других видов из рода Pseudomys. Руководствуясь подобными соображениями, исследователи отловили 111 предположительных особей этого вида мышей в регионе Пилбара на северо-западе Австралии и на северо-востоке континента.

Ученые расшифровали и сравнили структуру геномов этих мышей и обнаружили, что в популяциях Pseudomys delicatulus скрывается два ранее неизвестных вида грызунов, один из которых получил имя Pseudomys pilbarensis в честь региона его обитания, а второй был назван Pseudomys mimulus. Обе эти разновидности грызунов были в прошлом подвидами Pseudomys delicatulus, однако совсем недавно, около 480 тыс. лет назад, они обособились в два отдельных вида с уникальными наборами хромосом.

Как отмечают исследователи, данная особенность Pseudomys pilbarensis и Pseudomys mimulus делает их особенно интересными для изучения, так как наблюдения за ними и анализ структуры их генома помогут ученым понять, как различные географические и природные факторы влияют на процесс образования и обособления новых видов млекопитающих.