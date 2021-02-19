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    13:35, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    В авиакомпании Fly Arystan назвали причину экстренной посадки самолета в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В авиакомпании «Fly Arystan» назвали причину посадки самолета, летевшего из Нур-Султана в Шымкент, в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, посадка произошла из-за метеоусловий.

    «19 февраля рейс КС 7325 авиакомпании «FlyArystan», следовавший по направлению Нур-Султан - Шымкент, из-за сдвига ветра в аэропорту назначения ушел на запасной аэродром. Посадку произвел в аэропорту города Алматы в штатном режиме. В 10:30 рейс вылетел из Алматы и в 11:49 приземлился в аэропорту города Шымкента», - сообщили в авиакомпании.

    Ранее в аэропорту Алматы прокомментировали сообщение об экстренной посадке самолета авиакомпании Fly Arystan.




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