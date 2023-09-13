В августе астанчане перечислили в ФМС 7,2 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года общая сумма отчислений астанчан за обязательное социальное медицинское страхование составила 53,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НАО «Фонд социального медицинского страхования».

«По городу Астана в период август текущего года за ОСМС поступило 7,2 млрд тенге. Из них 3,9 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, около 3,3 млрд тенге – на взносы индивидуальных предпринимателей. От 7362 плательщиков ЕСП поступило 11,02 млн тенге», - отметили в Фонде.

Граждане, оплатившие ЕСП, в дальнейшем могут производить оплату в качестве самостоятельных плательщиков (в 2023 году: для жителей городов республиканского и областного значения 1 МРП – 3450 тенге, а для жителей населенных пунктов 0,5 МРП – 1725 тенге).

Необходимо учесть, что получения статуса застрахованного, согласно закону об ОСМС, граждане должны иметь платежи за 12 месяцев. Если самозанятый имеет оплату ЕСП за истекший год, то с 2024 года он может ежемесячно производить оплату в качестве самостоятельного плательщика. Если же оплата произведена за неполный год, например, за 7 месяцев в 2023 году, то необходимо оплатить еще 5 оставшихся неоплаченных месяцев в качестве самостоятельного плательщика по 3500 тенге за каждый. И со следующего года так же продолжать платить ежемесячные взносы. Тем же, кто оплатил ЕСП за 3-4 месяца в текущем году, будет выгоднее оплатить взносы за будущие 12 месяцев и получить статус застрахованного на год вперед.

Пока же граждане будут продолжать оплачивать ЕСП до окончания года. Чтобы не потерять статус застрахованного в 2024 году, граждане могут регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или оплачивать взносы как самостоятельные плательщики.

Оплата принимается в любом банке Казахстана, через мобильные приложения банков и в отделениях «Казпочты». При совершении платежа необходимо указать индивидуальный идентификационный номер плательщика и период, за который производится платеж.

«Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату медицинских услуг, оказанные населению поставщиками Фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС, которые производится только после проведения мониторинга качества и объема данных услуг», - пояснил директор филиала по Астане НАО «Фонд социального медицинского страхования» Ербол Бекмухамбетов.

Напомним, с 5 сентября 2022 года стартовал новый механизм оплаты взносов на ОСМС - на год вперед. Воспользоваться им могут все самостоятельные плательщики – как имеющие статус «застрахован», так и те, кто никогда не вносил платеж в систему, либо делал это нерегулярно.

До этого самостоятельным плательщикам, которые никогда не платили взносы на медстрахование или платили, но не регулярно, из-за чего были лишены статуса застрахованности, для его восстановления нужно было оплатить взносы за пропущенные месяцы, а то и за весь прошедший год. Теперь у них появилась альтернатива – оплатить за предстоящие 12 месяцев и получить статус застрахованности, не оплачивая при этом прошедший период.

Фонд медицинского страхования на стороне защиты прав пациентов. При возникновении вопросов можно оставить обращение в Фонд.