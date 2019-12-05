В аварийных условиях учатся школьники в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Ученики средней школы №31 города Уральска учатся в аварийном здании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал директор школы Аманжол Хаиров, в школе, рассчитанной на 380 мест, не проводили капитальный ремонт с момента постройки, с 1961 года.

Согласно технической экспертизе в прошлом году школу признали аварийной. В учреждении обучаются 410 школьников в две смены.

«В школе нет актового зала и столовой. Различные мероприятия проходят в коридоре. Горячее питание для учащихся начальных классов и детей из малообеспеченных семей доставляют два раза в день. Спортивный зал находится в подвале, можно заметить, что некоторые стены трещат», - сказал директор школы.

24 октября в кабинете химии обвалился потолок. К счастью, ученики не пострадали. В школе отмечают, что в этот же день потолок был восстановлен, однако нет гарантий тому, что подобный случай может повториться.

Нужно отметить, что район, в котором расположена школа, растет с каждым днем. В скором времени будут сданы в эксплуатацию два девятиэтажных дома. А на улице имени Ш. Айталиева жители успели заселиться в три дома, поэтому количество учащихся в школе не будет уменьшаться. Планируется, что на месте существующей школы должны построить новое здание, рассчитанное на 400 мест. Ожидается, что во время сноса и строительства учащихся распределят по разным школам - №32, №34 и № 23.

Директор школы надеется, что строительство школы начнется в следующем году.

Как сообщила руководитель отдела реализации государственных программ и капитальных затрат управления образования ЗКО Аяжан Жунусова, проектно-сметная документация на сегодня проходит государственную экспертизу.

Отметим, что школа – не единственный авариный объект в городе.

Сейчас 401 ученик школы №33 города обучается в школе №2. Разработанная проектно-сметная документация (ПСД) на строительство школы, рассчитанной на 300 мест, прошла госэкспертизу. Однако бюджетная заявка, которая была направлена в Министерство образования и науки РК, не была поддержана.

483 ученика областной специализированной школы для одаренных детей №8 обучаются в средней школе №37. А для строительства также была направлена бюджетная заявка на разработку проектно-сметной документации. Как уточнил заместитель руководителя управления строительства ЗКО Тимур Шыниязов, после того, как ПСД здания школы №31 пройдет госэкспертизу, только тогда будет рассмотрен вопрос финансирования.

А новое здание для школы №33 оценивается в 1,3 млрд тенге. Планируется, что в 2020 году начнется строительство. Тем временем для разработки проектно-сметной документации школы №8 финансирование не рассмотрено.

Еще один актуальный вопрос – в области не уменьшается количество трехсменных школ.

В школах Уральска - №47, №10, №20, №18, а также в Гимназии эстетического направления и Подстепновской казахской школе в Теректинском районе в общей сложности обучаются 9486 детей. Для решения проблемы необходимо возводить шесть школ на 4 тысячи мест. Пока деньги в размере 1 млрд тенге выделены на строительство только одного объекта – школы №51.